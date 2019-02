Ai Cantieri culturali il convegno "Il sacro al femminile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 2 e domenica 3 marzo si terrà il convegno dal titolo "Il Sacro al Femminile - Figure e forme rituali in area Mediterranea fra memoria e contemporaneità", con ricercatori e docenti universitari provenienti da tutta Italia. L'incontro - che si tiene all'interno del percorso di studio sulla figura delle Ninfe di Sicilia, coordinato da Barbara Crescimanno - presenterà una parte del materiale di ricerca sulle diverse declinazioni del sacro femminino, raccolto da antropologi, etnomusicologi, archeologi e storici delle religioni sul territorio isolano, in relazione con i culti mediterranei.

Domenica 3 marzo il circolo ospiterà il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino, acclamato da pubblico e critica con 19 album e innumerevoli spettacoli tra Stati Uniti, Canada, Europa e Medio Oriente, il gruppo ha fatto la storia della world music italiana, venendo riconosciuto nel 2010 dal MEI come Miglior Gruppo Italiano di Musica Popolare. Nel 2018 vince il premio come migliore gruppo di world music assegnato dalla prestigiosa rivista SongLines e inizia il 2019 con il tour in America Latina, suonando per il Womad a Santiago del Chile.