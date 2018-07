Prende il via il 6 luglio l'evento poetico Calici di Poesie a Isnello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prenderà il via il 6 luglio prossimo, la prima edizione dell’evento culturale Calici di Poesie a Isnello, con la partecipazione del poeta e scrittore Gino Pantaleone che declamerà le sue poesie alle 21, in piazza San Giovanna d’Arco che sarà accompagnato dalla chitarra di Luca Di Martino e con la possibilità di degustare un buon calice di vino fresco. L’ideatore e promotore dell’iniziativa è il poeta palermitano Antonino Schiera, che avrà il compito di condurre e moderare tutte le serate. Un percorso letterario che si svilupperà nei mesi di luglio e agosto e che prevede una serata conclusiva il 23 settembre, con la partecipazione di tutti i poeti coinvolti, del coro Anima Gentis, diretto dal maestro Antonio Sottile, e dello scrittore e poeta Biagio Balistreri che ha aperto l’estate culturale di Isnello lo scorso 28 aprile, con la presentazione del suo romanzo epistolare “L’inquilino della casa sul porto” edito da Spazio Cultura. Gli altri poeti protagonisti delle serate estive a Isnello sono: Francesco Ferrante il 13 luglio; Nicola Romano il 20 luglio; Francesca Luzzio il 2 agosto; Emanuele Drago il 24 agosto, con l’accompagnamento musicale del soprano Gloria Grisanti e del pianista Antonino Fiorino; Lavinia Alberti il 31 agosto. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al patrocinio del Comune, che consapevole delle potenzialità delle bellezze architettoniche, degli angoli suggestivi offerti dal paese, ha fortemente voluto questa manifestazione culturale che sarà itinerante. Saranno pertanto affisse nel paese le locandine che indicheranno il luogo preciso dove si svolgerà l’incontro serale con il poeta di turno. Alla kermesse poetica sono collegate due iniziative. La prima riguarda la possibilità di scattare fotografie da parte di chiunque abbia voglia di partecipare, artisti e poeti compresi, che andranno veicolate attraverso Facebook e Instagram con l’hashtag #calicidipoesieaisnello. La seconda iniziativa invece è rivolta ai bambini di Isnello che avranno la possibilità di partecipare a due eventi poetici per potere disegnare liberamente sui fogli, ciò che la spontanea creatività suggerirà loro. L’inizativa sarà illustrata ai genitori e ai bambini dall’assessore alle Attività sociali e allo sport Anna Agostara, durante un incontro pubblico al Centro Sociale di Isnello, il 10 luglio alle 17.