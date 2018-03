"Pubblic-Azione 2018", al via calendario di spettacoli al teatro Sant'Eugenio

Nasce il calendario di spettacoli - dal titolo "Pubblic-Azione 2018" - che andrà in scena al Teatro Sant’Eugenio in piazza Europa 40. "Da anni - afferma il Il direttore artistico Marco Pupella - accarezzavo l’idea di realizzare una nuova rassegna teatrale alternativa a molte altre già esistenti. Pubblic-Azione 2018 si propone come una rassegna di teatro assolutamente indipendente, autonoma, di qualità e attenta alle “maestranze” della Città di Palermo".

"Nell’ambito del panorama teatrale palermitano - continua Pupella - si è sempre avvertita la mancanza e la conseguente necessità di colmare il vuoto di una rassegna che fosse in grado di offrire non solo un ventaglio di spettacoli, ma anche una sorta di laboratorio, esattamente in linea con altri illustri esempi nazionali che affiancano la loro prestigiosa programmazione, ad una propria rassegna parallela e indipendente, con nomi famosi e non, caratterizzata dall’estrema fruibilità del prodotto e dalla conseguente “formula” di laboratorio che ne scaturisce".

La tipologia degli spettacoli presentati da "Pubblic-Azione 2018" si propone pertanto di soddisfare una determinata fascia di pubblico, appassionata al teatro di “parola” che, sebbene di nicchia, è libero da certi sperimentalismi fini a se stessi "i quali, senza volere in questa sede formulare alcun giudizio artistico, allontanano oggettivamente il pubblico dalle platee".

"Ho voluto coinvolgere - spiega il direttore artistico - nell’apertura e presentazione alla Città del nuovo spazio teatrale “Sant’Eugenio”, alcune fra le maggiori eccellenze del teatro palermitano e alcuni dei nuovi talenti, promesse certe del teatro. Dopo aver operato un’attenta analisi fra tutte le realtà professionali artistiche che nel corso degli ultimi cinque anni hanno prodotto e rappresentato con continuità e serietà spettacoli di qualità, e valutando anche la comunione di intenti e finalità dei singoli artisti nel partecipare al progetto, sei sono le compagnie che ho scelto e che condividono gli intenti della nostra manifestazione".

"Pubblic-Azione 2018" sarà articolata in un periodo bimestrale, e presenta un calendario con un appuntamento serale a settimana.