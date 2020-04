La musica jazz cambia palco, su il sipario per la web tv della Fondazione the Brass Group

Il sipario della Fondazione the Brass Group si aprirà virtualmente con l’inaugurazione della Brass WebTV. Appuntamento per tutti gli amanti del jazz martedì 28 aprile con il primo concerto di una star internazionale: Patti Austin accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

La voce prediletta da Quincy Jones, non solo ha accolto con entusiasmo la richiesta di autorizzazione del Brass ma, a sua volta, ha richiesto alla Fondazione l’autorizzazione di pubblicare nel suo sito la registrazione del Santa Cecilia per permettere ai suoi fans sparsi per il mondo, di poter ascoltare la performance siciliana. Una iniziativa, quella della WebTv, fortemente voluta dal Brass per promuovere la musica jazz e non solo, sposando pienamente il principio di avere una forte connotazione di unicità in quanto Ente di produzione grazie alla propria Orchestra Jazz Siciliana, la sola orchestra jazz stabile in Italia e di promozione poichè, all’interno della propria attività concertistica, sono stati sempre ospitati artisti, oltre che residenti e nazionali anche internazionali.

La Fondazione the Brass Group già dal lontano 1974 ha sempre promulgato la diffusione della musica jazz ospitando spesso artisti con quartetti e quintetti presso le proprie sede istituzionali, anche in esclusiva europea o internazionale. Ed è con il taglio del nastro della Brass WebTV che l’Ente vuole mettere a disposizione di tutti gli utenti del web un palinsesto variegato per ascoltare e vedere non soltanto concerti ma anche differenti rubriche che prevedono interviste, curiosità, storie e focus su musicisti, compositori, opinion-makers. Una fitta rete di proposte culturali e musicali quella che il Brass intende realizzare nei prossimi mesi, attenendosi ed appoggiando le direttive ministeriali dettate dell’emergenza del Covid-19.

“Stiamo lavorando tutti, dichiara il presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia - musicisti, docenti, amministrativi, insieme ad artisti e agenzie internazionali, a pieno ritmo per offrire la possibilità di ascoltare, vedere e conoscere tanti aspetti della musica jazz di cui la Fondazione si fa promotrice già da quasi 50 anni. Desideriamo stare vicino a tutti coloro che stanno a casa con la visione di concerti, interviste, rubriche per osservare e conoscere musiche e musicisti, ascoltare storie e curiosare dietro le quinte, ospitare musicisti e vivere le emozioni dei concerti, assistendo ad interviste inedite e ad incontri informali”.

La realizzazione della “Brass webTV” è a cura del Centro Studi della fondazione diretto dal professore Domenico Cogliandro. Quindici anni fa i fondatori del Brass hanno previsto nello Statuto un luogo virtuale che doveva diventare cardine e slancio di storie, persone, circostanze e informazioni. Quel luogo era il world wide web che, nelle intenzioni e intuizioni dei soci fondatori, rappresentava l’alternativa con la quale potevano rivivere gli archivi sonori e audiovisivi e, attraverso una radio e una tv digitali, diventare crocevia d’incontro a distanza.

“Last but not least” - dichiara il professore Cogliandro - abbiamo ripreso l’idea originaria e le abbiamo dato forma, corpo, spazio, senso costruendo una web tv al passo con le disponibilità tecnologiche e mediatiche che sarà in primis luogo di incontro e di confronto delle musiche del novecento e contemporanee, privilegiando, come sa ricordare la nostra storia, il jazz”. Da martedì 28 aprile si inizia con una fase Beta, a cui tutti potranno accedere entrando sul sito della Fondazione www.brassgroup.it, cliccando su brasswebtv. Assieme al concerto della Austin verranno messe in rete anche una presentazione a cura del giornalista ed esperto del settore Gigi Razete, una intervista alla stessa artista come testimonianza del suo concerto con il Brass ed alcune note discografiche.

Il calendario della Brass WebTv