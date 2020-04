Boom di iscrizioni, quanto piace la Via dei librai che corre sul web ma dura un giorno in più

Appena aperte le iscrizioni, è stato subito un fiume in piena di richieste di partecipazione alla quinta edizione della Via dei librai, che al momento si terrà sul web e non in strada dal 23 al 27 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. Ed è proprio per la quantità di domande, oltre cento nei primi quattro giorni, che gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una giornata supplementare e quindi la Via dei librai 2020 si concluderà lunedì 27 aprile e non domenica 26 come da programma iniziale.

Questo proprio per dare una risposta alla decine e decine di richieste arrivate alla mail laviadeilibrai@libero.it alla quale possono essere inviate sino a venerdì 10 aprile. Sono state programmate intanto due anteprime che si svolgeranno giovedì 9 e giovedì 16 per anticipare tempi e modalità di questa edizione molto particolare. Nella prima del 9 saranno protagonisti i soci del Cassaro Alto: i librai, i commercianti e gli artigiani in tre diversi appuntamenti nel corso della giornata.

L’anteprima del 16 invece rispecchierà nella sua completezza quello che sarà lo schema delle quattro giornate della via dei librai sul web. Quindi 12 appuntamenti dalle 9 del mattino sino alle 22 che riempiranno di contenuti le sei sezioni: scuole, biblioteche-enti-musei, librerie ed editori, libri per bambini, autori e infine letteratura internazionale. Sarà la prova generale di quello che andrà online nella prima giornata della manifestazione, giovedì 23 aprile e nei quattro giorni a seguire. Domani intanto nella prima anteprima, saranno questi gli appuntamenti.

Alle 10 l’incontro con i librai del Cassaro Alto al quale parteciperanno Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro Alto e il vice presidente Enrico Romano. Con loro Susan Vaccaro, Fabio Di Ganci, Salvo Alaimo, Tommaso Portinaio e Maurizio Zacco. Alle 12 tocca ai commercianti del Cassaro Alto con la presenza di Giuliana Lo Cascio, Emanuele Giambertone, Donatella Di Palermo e Donato di Donna.

Alle 18 ci sarà Adham Darawsha, assessore alle Culture del Comune di Palermo a dialogare con Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi, componenti del Comitato scientifico della manifestazione. Alle 19 infine, a chiudere questa prima anteprima de La via dei Librai, un intervento della presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio che discuterà con Francesco Lombardo, comitato scientifico de La via dei Librai, e Giovanna Analdi, Presidente dell’Associazione Cassaro Alto.

La Via dei Librai è promossa dal Comitato La via dei Librai, in collaborazione con l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo, con il patrocinio della ‘Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco’, del ‘Centro per il Libro e la Lettura’ del Ministero dei Beni Culturali, del ‘Maggio dei Libri’, e della Regione Sicilia.