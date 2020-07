Ecco Bias, la biennale d'arte della spiritualità: "Palermo ancora capitale dell'arte"

"Ancora una volta Palermo sarà capitale dell'arte e della cultura, ancora una volta sarà il luogo in cui l'arte sacra di tutto il mondo si incontrerà, sottolineando come la religione e le religioni possano essere strumento di incontro e dialettica costruttiva, di riflessione sull'identità e su come questa sia elemento fondante della comunità umana, in cui tutti sono uguali, in cui tutti sono diversi". A parlare è Leoluca Orlando in merito alla presentazione avvenuta oggi Palazzo D'Orleans della terza edizione della Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea Sacra e delle Religioni dell'Umanità.

All'incontro di oggi erano presenti oltre al presidente di Bias, Chiara Modica Donà dalle Rose, anche l'assessore ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana Alberto Samonà e Antonio Ticali il sorpintendente della Fondazione Sant'Elia. WISH - World International Sicilian Heritage, da una progettualità dell'artista Rosa Mundi, con la Fondazione Donà dalle Rose promuovono appunto la terza tappa della Bias 2020, esposizione transnazionale di arte contemporanea sacra legata alla spiritualità dell'artista e rivolta a tutte le religioni dell'umanità

"Un sentito ringraziamento - dice Orlando - lo rivolgo alla Fondazione Donà dalle Rose e a Wish - World International Sicilian Heritage, che con la presidentessa Chiara Modica dimostrano nuovamente il proprio affetto per la nostra città, rinsaldando un legame e un'affinità che negli anni ha prodotto straordinari risultati culturali, ben oltre la manifestazione artistica".