"I leoni di Sicilia", a Bagheria la presentazione del libro di Stefania Auci

Sabato 15 giugno, a partire dalle ore 18, alla Libreria Interno95 di via Dante, a Bagheria, Stefania Auci presenterà il suo libro "I leoni di Sicilia" (Edizioni Nord). Con l'autrice, il giornalista Camillo Scaduto; letture a cura di Rosamaria Spena. "I leoni di Sicilia", in questi giorni ai primi posti della classifica nazionale dei libri più venduti in Italia, sta già conquistando Europa e Stati Uniti, con diritti già venduti in cinque Paesi ed una serie televisiva in vista.

Il romanzo scritto dall'autrice trapanese di nascita e parlermitana d'adozione parla dei Florio, del loro arrivo a Palermo e della fortuna che la famiglia di origine calabrese creò, dapprima con la bottega in via dei materassai e poi con innumerevoli attività ed affari, che resero i Florio famosi in tutto il mondo. La recensione: http://www.lucialibri.it/2019/05/20/amori-segreti-vendette-florio-auci/