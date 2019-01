"Due anni a Brancaccio con Padre Puglisi", all'Auditorium Rai la presentazione del libro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà venerdì 11 gennaio alle ore 18, all’Auditorium Rai di Palermo, la presentazione del libro Due anni a Brancaccio con Padre Puglisi. Intervista a Gregorio Porcaro scritto dal giornalista Mario Catalano (edito da Edizioni Arianna, prefazione di Giuseppe Antoci). Dopo i saluti di Pino Apprendi (Già Deputato Regionale all’ARS) e Francesco Giunta (Sindaco di Termini Imerese), dialogheranno con l’autore: Pietro Attinasi (Edizioni Arianna); Gaetano Porcasi (pittore di impegno civile); Nella Viglianti (Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese); Giovanni Paparcuri (Autista del Magistrato Rocco Chinnici). L’incontro, in collaborazione con l’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) sarà moderato da Michelangelo Nasca (Vaticanista e Presidente UCSI – Palermo).

Damiano Giunta e Mimmo Minà leggeranno alcuni estratti del libro. L’opera del giornalista e scrittore Mario Catalano è stata patrocinata: dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Città Metropolitana di Palermo, dal Comune di Palermo, dal Comune di Godrano e dalla Città di Termini Imerese. «Ieri il procuratore Cafiero de Raho ha dichiarato che il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro. Spero che questo obiettivo si raggiunga nei prossimi mesi – commenta Mario Catalano – Padre Puglisi diceva sempre che se ognuno di noi è in relazione con gli altri allora si potrà cambiare il mondo. Questa relazione tra chi crede in un futuro diverso per questa splendida terra deve essere ogni giorno più forte», conclude lo scrittore.