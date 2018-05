Fud sbarca al Nautoscopio, un fish bar dallo stile mediterraneo in riva al mare

Dal primo giugno Fud Bocs, il nuovo format di Fud sbarca al NautoscopioArte di Palermo. Una selezione di proposte ispirate al mare che raccontano di territorio e sicilianità, ma in chiave informale e contemporanea, piatti golosi e divertenti in pieno stile Fud. Dai fish burger agli hot dog di pesce, fritti, e stuzzicherie del Mar Mediterraneo che interpretano in modo giocoso la tradizione isolana.

Squadra vincente non si cambia, così i due volti noti della ristorazione palermitana Gianluca Cigna e Claudio Bica, già soci di Fud Bottega Sicula in Piazza Olivella, provano a replicare il successo in riva al mare insieme ad Andrea Graziano: "Il mondo Fud si arricchisce di un nuova esperienza, questa volta in versione estiva e marina - spiega l'imprenditore catanese ideatore del marchio FUD - l'intento è quello di giocare con nuovi ingredienti rispettando sempre la nostra filosofia: filiera corta, piccole produzioni, l'amore per l'eccellenza, un servizio attento ma smart e delle proposte golosissime tutte da provare!".

Un luogo, quello del Nautoscopio con la sua rassegna NautoscopioArte, molto amato da palermitani e turisti che ha restituito alla città quel pezzo di mare in centro storico di cui molti si erano dimenticati. Complice del successo l'installazione artistica e architettonica di Giuseppe Amato, ormai divenuta un totem nel waterfront del Foro Italico, una vera e propria casa-osservatorio per godere della vista del mare e della città. NautoscopioArte con il suo cocktail bar è un appuntamento must delle serate estive palermitane, divertente e chic al tempo stesso si arricchisce ad ogni stagione di una interessante ed originale programmazione di arte, musica e spettacolo che attinge dai migliori talenti locali e non solo diventando la location ideale per un aperitivo o una cena rilassante al riparo dalla calura estiva. Fud Bocs, a bordo del Fud Truck allestito vicino al container-bar del NautoscopioArte, aprirà i battenti il primo di giugno con tante sfizioserie pensate per un aperitivo goloso o una rilassante cena in riva al mare.