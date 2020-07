Dalla merenda biologica all'aperitivo green, all'Orto Botanico apre la caffetteria "Talea"

L’Orto Botanico diventa il cuore della città: dove passare il proprio tempo, dalla mattina alla notte, un centro pulsante, green, sostenibile, aperto alla città, family friendly. Perché non solo è un giardino dove ognuno può entrare in piena sicurezza - dieci ettari di verde - ma da martedì 7 luglio si potrà anche sedersi per una merenda nel pomeriggio o un aperitivo in serata nella nuova caffetteria “Talea”. Magari dopo aver assistito al debutto dell’”Aulularia” di Plauto - sempre martedì, alle 21, regia di Francesco Sala, con Edoardo Siravo, Paride Benassai e tanti altri -, che segna la ripresa delle attività del Teatro Biondo, ospite dell’Orto Botanico fino a domenica.

Ma entrare in questo sito universitario di piante centenarie, vuol dire anche immergersi in un'esperienza di arte a 360 gradi come è il Culture Concept Store disegnato da Fallen Fruit, anch’esso riaperto da domani. La coppia di artisti californiani ha “vestito” lo spazio di CoopCulture con una profusione dei fiori e degli animali che di solito abitano l'Orto, creando il primo “bookshop d’arte” al mondo, declinato anche sulla scelta dei libri, del merchandising, dei prodotti in vendita, al fianco della Guida dello spazio.

Infine i bambini, protagonisti da sempre dell’attività all’interno dell’Orto: dopo il successo del campus di giugno, CoopCulture presenta il nuovo programma di esperienze di gioco creativo e laboratorio. E stavolta riesce a creare una rete tra i siti in gestione: o bambini – dai 6 agli 11 anni - potranno infatti partecipare a tre diversi SummerCamp in altrettanti siti e giornate: “Oh, che bel castello!” alla scoperta dei tesori della Zisa (i mercoledì di luglio, l'8, il 22 e il 29, dalle 9); “Piccoli archeologi crescono” tra i reperti del Museo Salinas, scoprendo con leggerezza come classificare, catalogare e disegnare (stavolta saranno di venerdì, il 10, 17, 24 e 31 luglio, sempre dalle 9); e infine proprio all'Orto, per aiutare “Donato, il contadino smemorato” a ritrovare l'ordine dei semini già piantati nel terreno, e così anche dar vita alle piantine: sabato prossimo un “open day”, quindi ogni lunedì di luglio, il 13, 20 e 27 luglio, dalle 9).

“Siamo estremamente felici di aprire nuovi spazi all’Orto Botanico - interviene Paolo Inglese, a capo del SiMuA, il Sistema Museale di Ateneo -; di ospitare la cultura e quindi gli spettacoli dello Stabile e le opere d'arte; di accogliere i bambini e di far scoprire l'Orto la sera in una forma insolita. Offriamo alla città un nuovo luogo dove ritrovarsi. E renderemo omaggio alla sua anima verde, presentando venerdì “Alberi di Palermo” di Rosario Schicchi e Manlio Speciale, pubblicato dalla nostra Palermo University Press”. Ed eccoci a “Talea”, nata dolcemente come una costola elegante dell'Orto: la caffetteria è ampiamente calata nell'ambiente green , attenta al verde, assolutamente bio e sostenibile, sia negli arredi (Ethimo e l’associazione dei ragazzi del Gambia) che nelle scelte gastronomiche che pescano tra le piante aromatiche dell'Orto. “Finalmente si realizza questo spazio vitale all’interno dell’Orto - interviene Daniela Sclafani che con la Florida gestisce la caffetteria -. Per questo abbiamo scelto il nome “Talea”: una germinazione, una pianta che nasce da un’altra pianta. E 15 dei nostri giovani tornano a lavorare: è la nostra felicità più grande”.

La caffetteria “Talea” sarà aperta nell’ex Serra delle felci, ogni giorno dalle 10 alle 13 e poi dalle 17 a mezzanotte; di pomeriggio i bambini potranno fare una merenda biologica con visite e laboratori, la sera sarà disponibile un aperitivo green. Si entra pagando il biglietto dell’Orto (3 euro) e presto sarà pronto un cartellone di eventi con CoopCulture, a cui accedere anche tramite le convenzioni dell’OrtoCard, l'abbonamento che permette ingressi illimitati all'Orto Botanico. Senza contare che questo venerdì e sabato ritorna “RestART” per visitare l'Orto Botanico in notturna dalle 19 a mezzanotte, biglietto: 3 euro.