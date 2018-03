"Aperitivo col chitarrista": al via una serie di incontri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro al mese, su un tema da noi proposto. Esperti, Maestri, Allievi e Uditori pronti per esibirsi, discutere ed ascoltare viaggiando insieme nei secoli della letteratura chitarristica. A noi la scelta dell'argomento, a voi la scelta del condividere con noi il vostro repertorio, le vostre conoscenze, la vostra musica.

Per il primo appuntamento si affronteranno Tarréga, Llobet, Pujol e l'impressionismo del '900. L'Associazione Praeludium, Scuola di Musica sita nel pieno centro di Palermo, dà al via al primo di una serie di appuntamenti del progetto "APERITIVO COL CHITARRISTA", nella bellissima ed accogliente location Forme d'Arte Isola di Cibo e Cultura, in via Giuseppe Patania n°34. L'incontro si terrà giorno 14 Marzo, ore 18.30, orario in cui si potrà godere della possibilità di un calice di vino, di una birra artigianale, di un aperitivo, il tutto accompagnato da buona musica.

Evento ideato ed organizzato dalla Scuola di Musica dell'Associazione Praeludium di Palermo, in collaborazione con Forme d'arte e sponsorizzato da Kemonia Spazio Musica.