A teatro ma da casa, su Facebook e Instagram i concerti di Amici della Musica

L’Associazione Siciliana Amici della Musica lancia l’# #Amicianchedacasa. Ogni giorno, già dall'11 marzo, sulle proprie pagine social, Facebook, Twitter e Instagram, viene diffuso Pillole di Musica, un format che segnala, attraverso un videomessaggio del direttore artistico Donatella Sollima, che lo introduce brevemente, un video di un concerto, o di un’intervista ad un famoso artista, o di una lezione - concerto o semplicemente di una curiosità di carattere musicale.

“Pillole di Musica è modo semplice di stare quotidianamente accanto al nostro pubblico e a tutti coloro che lo desiderano, con la certezza che la forza generata dalla musica può contribuire a sollevare lo spirito e migliorare l’umore. L’idea è nata la scorsa settimana con l'intento di far compagnia e far sentire la nostra presenza alleviando la solitudine di chi deve restare in casa, come è giusto e responsabile che sia, mentre l’epidemia del Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Allo stesso tempo è, secondo noi, un modo sano e creativo di usare i social, che in questo momento sono una grande valvola di sfogo per tutti, e un modo per stare insieme anche da casa”, hanno dichiarato Milena Mangalaviti e Donatella Sollima, Presidente e Direttore Artistico dell’Associazione.