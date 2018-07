Aeroporto, ad accogliere i turisti sono gli artisti del Teatro del Fuoco

Accoglienza in grande stile per i turisti che arrivano in città per assistere al 394° Festino di Santa Rosalia. Gli artisti del Teatro del Fuoco daranno un assaggio delle loro acrobazie nell’area arrivi dell’aeroporto Falcone-Borsellino. L’appuntamento è per domani alle 19,30.

L’aeroporto non come luogo di passaggio quindi, ma spazio per valutare opportunità di divertimento. “La partnership tra Teatro del Fuoco e Gesap - spiega Amelia Bucalo Triglia, direttore artistico del Festival - è scaturita dalla volontà di mostrare ai turisti e ai visitatori la bellezza e la ricchezza di Palermo con un’ottica smart. Il Teatro del Fuoco si inserisce così nel progetto di Gesap di aprire le porte a un’offerta culturale che vada al di là dei tipici stereotipi”.

Il Teatro del Fuoco è stato notato dalla rivista statunitense Forbes che l’ha inserito nella classifica dei 12 festival più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio, eventi capaci di raccontare i valori e le tradizioni locali in maniera del tutto innovativa e anticonvenzionale. Da oltre 10 anni il Teatro del Fuoco dimostra di essere un potente veicolo turistico-culturale, promosso anche dal Sicilia Convention Bureau, e che fa della danza e dell’acrobatica unite alla fluidità del fuoco e luce strumento di intrattenimento di elevata qualità.

Sarà un momento per assaporare e toccare con mano in anteprima le novità che attendono gli spettatori locali e i turisti di tutto il mondo durante l’edizione 2018 del Teatro del Fuoco-International Firedancing Festival programmato dal 31 luglio al 5 agosto. Un Festival che si snoderà tra percorsi e luoghi di particolare attrattiva spostandosi dal complesso monumentale dello Spasimo il 31 luglio, a Villa Filippina l’1 e il 2 agosto, a Palermo ed a Gibellina il 5 agosto.

Tema dell’edizione di quest’anno è “Future”, futuro come sguardo positivo verso il domani e come speranza per i bambini.

