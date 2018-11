Accademia di Belle Arti al Forum internazionale della Cultura a San Pietroburgo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Accademia di Belle Arti di Palermo parteciperà alla settima edizione dell’ International Cultural Forum che si svolgerà a San Pietroburgo dal 15 al 17 novembre. All’interno della mostra ‘Accademia Italia’, nella sala Raffaello dell’Accademia di Belle Arti russa ‘Ilya Repin’, tra le più prestigiose al mondo, saranno esposte le opere degli studenti – artisti dell’Accademia di Palermo Dimitri Agnello per la sezione Pittura, Domenico Stagno per la Fotografia e Rita Martella per la Grafica d’arte. Il Forum internazionale della Cultura, organizzato dal governo della Federazione russa, attrae ogni anno nella capitale baltica migliaia di esponenti da tutto il mondo nei diversi settori della cultura e nel corso delle diverse edizioni ha ampliato il numero degli eventi in programma. Quest’anno L’Italia sarà presente al Forum internazionale della cultura con lo status ufficiale di Paese-ospite d’onore. Sarà Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni e delle Attività culturali a guidare la delegazione del nostro Paese. Saranno presenti attori, artisti, letterati e protagonisti del mondo della cultura italiana. I partecipanti saranno tra i protagonisti degli eventi culturali del Forum. Tra questi, il confronto su ‘Spazio culturale globale: mito o realtà’ alla presenza del Ministro della Cultura della Federazione russa Vladimir Medinsky, il Ministro della Cultura e dello Sport del Qatar Salah bin Ghanem Al Ali e il Ministro italiano Bonisoli. Ufficio stampa Accademia di Belle Arti di Palermo Laura Grimaldi ufficio.stampa@accademiadipalermo.it