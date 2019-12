Omaggio al cinema cubano, alla Casa della Cooperazione il film "Fragola e cioccolato"

Giovedì 5 dicembre ore 19:30 la Casa della Cooperazione dedica una serata al cinema cubano. "Cuba mi amor" è un'iniziativa dedicata al 60° anniversario della Rivoluzione Cubana e della creazione dell'Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografiche (Icaic), la sua prima istituzione culturale.

In contemporanea con il 41° Festival of New Latin American Cinema, che si terrà a L'Avana dal 5 al 15 dicembre 2019, Ciss Ong e Casa della Cooperazione, in collaborazione con l'Ambasciata di Cuba in Italia, propongono la proiezione di "Fragola e cioccolato" e del cortometraggio "Per la prima volta". L'iniziativa si collega alla mostra "Alma Habanera", fotografie di Luciano del Castillo per i 500 anni della fondazione de L'Avana e visitabile a Palazzo Ziino fino al 13/12.