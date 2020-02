Cronache siciliane, itinerario alla scoperta della civiltà rurale e di quella dei commerci

Cronache siciliane: la civiltà rurale e quella dei commerci, dal porto della Cala a Palazzo Palagonia. Appuntamento domenica 16 febbraio con raduno alle 17 davanti alla Chiesa della Catena.



Un itinerario originale che racconta la storia della Sicilia produttiva, quella che dalla terra come dal mare ha sempre tratto il suo sostentamento e alla quale son legati fatti storici, usi, costumi e tradizioni che ci faranno attraversare un ideale percorso storico. Sarà come sempre un passaggio immaginario tra eventi collegati tra loro, tra narrazione e cammino. Le sale del Museo della civiltà contadina, dove saremo accolti e guidati da Guido Ferla, enologo e gastronomo che ospiterà il nostro gruppo, saranno il punto di partenza, allestito nelle antiche cantine del Palazzo dei Principi di Palagonia, costruito alla fine del 1400, in Via del IV Aprile nei pressi di Piazza Marina (tra palazzo Steri e Chiesa della Gancia).



Un viaggio immaginario attraverso gli attrezzi da lavoro esposti e custoditi come piccoli tesori, la cultura e la tradizione della ruralità e del vino, prodotto culturale capace di scandire l'evoluzione di civiltà intere, influenzare l'espressione artistica e plasmare il volto di territori e popoli.

La Cala e il suo porto, luogo di mare e di storie lunghe quanto i secoli, carico di fatti e avvenimenti, di partenze e di arrivi di bastimenti, di fregate, di pescatori che ancora oggi si portano al largo, qui li dove lo specchio d’acqua ospita le imbarcazioni da diporto e turistiche, ma anche luogo riconvertito per la città.



Solo su prenotazione, contatti: info_initinere@libero.it



Costo 10,00 inclusi ingresso al museo e degustazione, accompagnatore turistico con audio guida. Percorso facile a piedi. Durata 2 ore.