Crime night, caccia all'assassino: un gioco a squadre conquista piazza Verdi

Un delitto irrisolto e poco tempo a disposizione per scovare e catturare il colpevole. Dopo il successo del primo episodio, “Omicidio a regola d'arte”, torna, con un nuovo caso da risolvere, Crime Night. Caccia all'assassino, il gioco a squadre ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura per aspiranti investigatori. Come dei moderni Sherlock Holmes ci si muoverà per le strade del centro storico alla ricerca di indizi preziosi, tra enigmi da risolvere e prove da superare. Testa le tue doti da detective, risolvi il caso e cattura l'assassino prima degli avversari. Ma attenzione ad ogni dettaglio: nulla è come appare! Partecipa ad un'esperienza di gioco inclusiva e divertente e vivi Palermo in modo nuovo e originale.

Come partecipare

Metti insieme la tua squadra (max 5 pax) Scegli il nome del tuo team investigativo Contatta il 320.2267975 e attendi il messaggio con le istruzioni.