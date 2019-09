Crime night, caccia all'assassino: a Palermo arriva il gioco investigativo a squadre

AAA detective cercasi! Sabato 14 settembre l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un nuovo appuntamento con "Crime Night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo a squadre, giunto al 4° episodio, nel cuore del centro storico.



Calatevi nei panni di moderni Sherlock Holmes per scovare e catturare il colpevole di un efferato omicidio muovendovi per le strade di Palermo, recuperando informazioni utili, non prima di aver superato alcune prove sparse durante il percorso. Riuscirete a risolvere il caso prima degli avversari? Ciò che vi occorre è il giusto spirito di analisi e osservazione. Ma attenzione: nulla è davvero come appare!

Partecipare è semplice!

1. Mettete insieme una squadra (da 2 a max 5 pax)

2. Scegliete il nome del team investigativo

3. Contattateci il 320.2267975 e le istruzioni.

Crime Night. Caccia all'assassino è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017 come esperienza di gioco inclusiva e divertente. Le storie, i testi e gli enigmi forniti durante il gioco sono proprietà intellettuale di Tacus e protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati.

Il gioco è da considerarsi alla portata di tutti, non sono richieste particolari abilità fisiche. L’adesione all'iniziativa è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.