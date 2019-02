Creative Mornings, Roberta Pellegrino speaker della colazione lezione a Palermo

Sabato 23 febbraio alle ore 10:00 torna l’appuntamento mensile con gli eventi di CreativeMornings/Palermo, il format internazionale di colazioni-lezioni gratuite per la comunità creativa. Ogni evento è composto da un talk tematico di 20 minuti con speaker professionisti e una colazione sociale.

Speaker di questo mese è Roberta Pellegrino, imprenditrice e cofondatrice di ludwig.guru - un motore di ricerca linguistico pensato per consentire a chiunque di scrivere in un perfetto inglese. Per Ludwig, si occupa di business development e di un sacco di cose diverse che si devono fare quando si lavora in una startup. Ha un dottorato in Economics, Management and Quantitative Data e insegnerà quest’anno Innovation and Entrepreneurship a livello universitario. Ha una laurea in Filosofia ed una in Scienze Cognitive, e nelle sue vite passate (recenti e terrene) ha vissuto in Germania e negli Stati Uniti, è stata una giocatrice di basket, ha sognato di arrivare in Kamchatka dalla Turchia, in macchina. Vive a Palermo insieme alle sue piante e al suo mac. Roberta Pellegrino interpreterà il tema del mese Symmetry (simmetria) con il talk Il tutto è maggiore della somma delle parti. L’evento sarà ospitato da Palermofoto in via Torquato Tasso 4, Palermo. Dopo il talk, il momento di networking e colazione offerta da Coop Alleanza 3.0.