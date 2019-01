Pecore elettriche, la realtà surreale di umani e robot in un talk firmato Creative Mornings

Sabato 2 febbraio alle ore 10:00 torna l’appuntamento mensile con gli eventi di CreativeMornings/Palermo, il format internazionale di colazioni-lezioni gratuite per la comunità creativa. Ogni evento è composto da un talk tematico di 20 minuti con speaker professionisti e una colazione sociale.

Speaker di questo mese è Onofrio Gigliotta, ricercatore di Psicologia Generale al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dove insegna Psicologia Generale nel Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Il suo ambito di ricerca è focalizzato sulla modellizzazione di processi cognitivi attraverso tecniche di intelligenza artificiale bioispirata e robotica evolutiva. Onofrio Gigliotta interpreterà il tema del mese Surreal con il talk Pecore elettriche - La realtà surreale di umani e robot. “La percezione è un processo creativo che può essere decisamente surreale”. L’evento sarà ospitato da Palermofoto in via Torquato Tasso 4, Palermo. Dopo il talk, il momento di networking e colazione offerta da Coop Alleanza 3.0.