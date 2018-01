Sailor Moon e Super Mario sui pattini: a Villa Filippina il "Cosplay On Ice" sul ghiaccio

Il 3 gennaio a Villa Filippina è tempo di “Cosplay On Ice”, il primo evento sul ghiaccio in Sicilia dedicato ai ‘cosplayer’ - quelle persone che, per passione, vestono i panni di personaggi tratti da serie animate, videogiochi e film di vario genere -.

Dopo il successo dello scorso anno, non sarà impossibile, dunque, vedere Sailor Moon, Darth Vader, Super Mario e tanti altri personaggi pattinare nella stessa pista sul ghiaccio. Il tutto sarà accompagnato da quiz, contest, giochi e tanto divertimento. Ingresso 7 euro.