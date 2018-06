Fuoricinema all'Orto Botanico, birre in abbazia a San Martino: gli eventi clou del weekend

Cinema, arte, gusto. Fine settimana all'insegna della scelta. Il weekend infatti offre un ampio ventaglio di alternative: dal festival del cinema diretto da Ficarra e Picone dedicato alla Sicilia, alla degustazione di birre artigianali all'interno dell'abbazia di San Martino delle Scale. I riflettori, però, sono ancora tutti puntati su Manifesta che, nel fine settimana, continua a svelare bellezza. Bellezza e poesia è invece il filo conduttore delle letture di Shakespeare all'Orto Botanico e della Notte Romantica che si svolgerà in contemporanea nei Borghi più belli d'Italia, come Cefalù. Spazio infine a tour, concerti, spettacoli e appuntamenti per i più piccoli.

1. Fuoricinema Mediterraneo all'Orto Botanico. Il palco palermitano ospiterà alcuni tra i più grandi registi e attori della scena cinematografica italiana, che si racconteranno a partire dal rapporto con la terra che li ospita: la Sicilia, che è da sempre il leitmotiv del loro percorso artistico, motivo d'ispirazione e suggestione per gran parte dei loro lavori.

2. Birre in Abbazia a San Martino delle Scale. Alla Rassegna hanno aderito 6 birrifici siciliani, Paul-Bricius, Yblon, Kottabos, Irias, Bruno Ribadi e Ingargiola, che spilleranno le loro birre e si intratterranno amabilmente con i consumatori.

3. Gli eventi di Manifesta 12, la biennale internazionale di arte contemporanea. Anche questo weekend arte, ma non solo. Eventi, mostre, attività cinematografiche, performance di vario tipo e installazioni in 15 luoghi simbolo di Palermo.

4. I giardini di Shakespeare. Il Teatro Biondo di Palermo trasferisce il proprio palcoscenico nel lussureggiante Orto Botanico dell’Università di Palermo, dove l’attore Alfonso Veneroso proporrà I giardini di Shakespeare: quattro incontri con l’opera del grande drammaturgo inglese.

5. Notte Romantica 2018 a Cefalù. Il sabato successivo al solstizio d'estate, 23 giugno prossimo, si svolgerà la terza edizione de "La Notte Romantica" dei Borghi più belli d’Italia, la Notte Bianca degli innamorati.

6. Notte bianca "Occhi su Saturno" al Planetario di Villa Filippina. La manifestazione è nata nel 2012 per celebrare i 300 anni dalla scomparsa di Gian Domenico Cassini, il grande astronomo del '600 nato nel piccolo borgo ligure di Perinaldo (Imperia) e grande studioso di Saturno.

7. Mostra di Alexander Rodchenko all'Albergo dei Poveri. Rodchenko nel suo campo è stato un rivoluzionario: abbandonata la pittura – ma sarà un amore corrisposto fino alla fine - si dedica alla fotografia e rivoluziona l’immagine facendola divenire la rappresentazione visiva di costruzioni intellettuali dinamiche.

8. Tour alla chiesa e al campanile di Santa Chiara. Si fa risalire al 1344 la data di fondazione della chiesa e del convento di Santa Chiara, ad opera di Matteo Conte di Sclafani ed Adernò. La fisionomia trecentesca dell’edificio venne mutata nel 1678, secondo il progetto dell’architetto Paolo Amato. Al suo interno spiccano il prezioso altare con tele del celebre pittore Borremans.

9. Festa delle ciliegie a Sanlorenzo Mercato. Le "cirase" di Chiusa Sclafani saranno le assolute protagoniste del weekend di Sanlorenzo Mercato. Tra frutta fresca, confetture, torte, gelati e biscotti, i prelibati frutti rossi si potranno gustare in molteplici varianti, in un confronto aperto e diretto con il produttore del territorio, per scoprirne segreti e peculiarità.

10. Moto Rocka Fest a Marineo. Un weekend dedicato agli amanti delle due ruote e i fuoristrada. Al boschetto comunale di Marineo, due giorni a scopo benefico tra free camping, mostre fotografiche e musica live.

11. Conferenza "Iniziazione e variabili ermetiche in arte e in architettura" allo Spasimo. L’esoterismo e il sistema simbolico dietro l’arte e l’architettura. Le storie dei siciliani che nella storia, attraverso le arti, hanno trasmesso le loro conoscenze iniziatiche.

12. Presentazione del libro "L'Estate del '78" di Roberto Alajmo a Cefalù. Un pomeriggio d’estate Alajmo incontra la madre in una strada di Mondello. Non può immaginarlo, ma quello è un addio. Un libro che è un’indagine, un'investigazione familiare, il racconto di un uomo adulto su un evento che ha segnato la sua giovinezza e la sua maturità.

13. Mostra "Lia Pasqualino Noto" alla Casa-Studio. La mostra si articolerà come un progetto costruito ad hoc per la città e dedicato a un’artista che proprio a Palermo ha legato indissolubilmente la sua vita e la sua arte: Lia Pasqualino Noto (Palermo, 1909 – Palermo, 1998) celebrando così il ventesimo anniversario della sua scomparsa.

14. Evento "Diamoci una zampa" al Foro Italico. Una domenica alternativa interamente dedicata al migliore amico a quattro zampe, al divertimento all'aria aperta per adulti e piccini nell'immensa area verde del Foro Italico.

15. Mostra "Ballarando" al chiostro del convento Carmelo Maggiore dei Frati Carmelitani. Dieci fotografi raccontano Ballarò e il suo mercato. Una collettiva che consente di conoscere anche un gioiello architettonico appartenente alla nostra storia.

16. "Mut attack": gli effetti speciali cinematografici nel centro di Palermo. Nove attori truccati in versione Zombie ed una ragazza in versione Wonder Woman realizzato con Body Painting si aggireranno per le vie del centro suscitando stupore e curiosità tra i passanti.

17. Mostra di Carla Sutera Sardo all'Atelier790. La personale raccoglie tre progetti della produzione fotografica dell’artista siciliana, pluripremiata in Italia e all’estero. Fable è un’operazione tutta al femminile, in cui figure longilinee, talvolta irriverenti, popolano il paesaggio arido, silente e desolato delle terre sicane, tra immaginazione onirica e realtà vivida.

18. Rassegna internazionale Attività Subacquee a Ustica. Il programma prevede immersioni subacquee negli itinerari archeologici, stage di apnea, escursioni in barca alle grotte dell’isola, snorkeling e sport acquatici, conferenze, tavole rotonde, rassegne di video, interviste e testimonianze dal pianeta mare vissuto a 360 gradi, proiezioni di documentari, presentazioni di libri, workshop e concorsi fotografici, esposizioni di fotografie subacquee e disegni, osservazioni astronomiche, degustazioni, mostre e visite ai Musei.