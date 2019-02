Sfilata in maschera in centro, le maioliche alle Stanze al Genio: gli eventi clou del weekend

Un piccolo assaggio di Carnevale, e poi mostre, spettacoli, concerti, tour e divertimento. Un weekend ricco di appuntamenti, l'ultimo di febbraio, che si colora di maschere e sfilate. Nel centro storico va in scena Educarnival, l'appuntamento che vede coinvolti ben oltre cinquemila bambini. Alla casa museo Stanze al Genio sarà possibile visitare la più grande collezione di maioliche al mondo, mentre al Teatro Jolly va in scena l'ultimo spettacolo dei fratelli Sansone. Inoltre, sabato e domenica, in occasione della giornata internazionale della guida turistica, tour alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita in bicicletta.

1. Educarnival 2019 a Palermo. Con Educarnival la città si trasforma in una fabbrica del divertimento tra sfilate, feste, spettacoli, performance teatrali, laboratori, visite guidate, giochi di strada, balli, gare, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi, concentrati in quattro giornate di festeggiamenti che coinvolgeranno circa 5.000 fra bambini, studenti e personale delle scuole cittadine.

2. Tour alle Stanze al Genio. Da anni prima tra le cose da vedere a Palermo, secondo la classifica TripAdvisor, all’interno del piano nobile di Palazzo Torre Piraino, è frutto di un lungo lavoro di scoperta e accurato restauro. La casa museo Stanze al Genio contiene la più grande collezione di maioliche al mondo.

3. Spettacolo "Frateli... ma non troppo" al Teatro Jolly. “Fratelli… ma non troppo” racconta in modo ironico ed emozionante il rapporto quotidiano tra due fratelli: Fabrizio e Federico. Fabrizio (il fratello maggiore) è quello più preciso, pignolo e pungente, mentre Federico (il minore) è quello più “sulle nuvole”, superficiale e spirito libero.

4. Festa del pistacchio a Sanlorenzo Mercato. Due giorni intensi con un vero e proprio percorso di gusto attraverso le postazioni speciali allestite nel portico del Mercato. Dal dolce al salato, tanti modi di gustare l’eccellenza siciliana che al momento si trova a un passo dalla DOP, il riconoscimento ufficiale che proietterebbe il pistacchio di Raffadali nell’olimpo dei prodotti d’alta qualità del nostro territorio.

5. Giornata Internazionale della Guida Turistica. A Palermo, per l’edizione numero 29, l’associazione AGT (Associazione Guide Turistiche), organizzerà per sabato 23 e domenica 24 febbraio un ciclo di visite guidate alla scoperta della Palazzina Cinese e del Parco della Favorita in bicicletta.

6. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro Politeama. Programma tutto italiano al Politeama Garibaldi con musiche di Nicola Campogrande, Niccolò Paganini Casella e Nino Rota. Sul podio, a dirigere l’Orchestra Sinfonica Siciliana, Evgeny Bushkov, Stefan Milenkovich, al violino.

7. Spettacolo "Spettri" al Teatro Biondo. Gli Spettri che Ibsen aveva immaginato nel 1881 non sono - secondo Walter Pagliaro - i fantasmi del passato che ritornano, ma - come suggerisce lo stesso autore - "ogni specie di vecchie morte opinioni e ogni genere di vecchie morte credenze".

8. Concerto di Sara Romano al Ridotto dello Spasimo. La cantautrice palermitana (voce e chitarre), salirà sul palco accompagnata da due musicisti d’eccezione: Michele Gazich al violino e viola (violinista di fama internazionale che ha contribuito alla realizzazione del disco di Mary Gauthier, “Rifles & Rosary Beads”, attualmente il lizza per il Grammy Awards) e Marco Corrao alle chitarre ed effetti (ha curato la direzione artistica dell’album di Sara Romano.

9. Salone della sposa al Conca d'Oro. Dalle proposte più suggestive legate al luogo dei ricevimenti, alle curiosità su: viaggi di nozze, gruppi musicali, acconciature e bomboniere. Ma non solo. Saranno venticinque gli stand - di altrettante rinomate aziende - che si metteranno in mostra per suggerire, proporre ed aiutare le giovani coppie a scegliere soluzioni esclusive e all’avanguardia.

10. Dj set di Vossa allo Spasimo. Il duo elettronico, nato dall'incontro fra il producer e dj palermitano Gaetano Dragotta e il cantante poli-strumentista anglo-siciliano Sergio Beercock, si esibirà per la prima volta nel capoluogo siciliano.

11. Spettacolo "Cappuccetto Rosso e il lupo" al cineteatro Lux. Il rifacimento della bellissima favola di Cappuccetto rosso e il lupo rappresentata in chiave teatrale perfettamente adattata ad un pubblico di piccoli spettatori che hanno voglia di vivere e imparare da questo meraviglioso racconto a teatro.

12. Concerto "Shape" al Blue Brass. La performance musicale vedrà protagonisti il Maestro Giuseppe Urso alla batteria accompagnato da Valerio Rizzo al piano e Stefano India basso elettrico.

13. Mostra "In principio era il cielo" alla Galleria Raffaello. La mostra è organizzata dal Centro d'arte Raffaello in collaborazione con KōArtunconventional place di Catania, e avrà carattere itinerante. All'evento interverrà il curatore Andrea Guastella che illustrerà il percorso artistico dell'artista, presente alla serata, e la sua “Space Art” che si avvale di due elementi fondamentali la “luce” e la “materia”“