Dalla notte romantica alle visite guidate al teatro Bellini: gli eventi clou del weekend

Di giorno al mare, di notte in giro per la città. Nel fine settimana sono tanti gli appuntamenti a Palermo. Dalle visite guidate al Teatro Bellini, un viaggio nel tempo alla scoperta di Donizetti e D'Annunzio, e a Villa Palagonia, la celebre villa dei mostri di Bagheria, alla festa del grano al mercato di Campagna Amica con degustazioni di pasta e pane condito. Non mancheranno momenti di musica e divertimento, con il Support Sicilian Artist al Nautoscopio, e di artigianato al Pop Up Market a Sanlorenzo Mercato. Spazio anche a cinema, eventi per bambini e mostre.

1. Tour al Teatro Bellini. Un'imponente riformulazione che riporterà alla memoria di questo spazio personaggi come Donizetti, Eleonora Duse, Gabriele D'Annunzio e Vincenzo Bellini. Tre teatri inglobati in unico spazio, tra gli abiti della sartoria teatrale Pipi e la suggestione di un luogo dalla potente forza culturale.

2. Support Sicilian Artist al Nautoscopio. "Support Sicilian Artist", nato da un’idea della TIZ di Tiziano Di Cara in collaborazione con l’Art Project del B&B Stupor Mundi di Danilo Alongi, porta avanti l’idea di valorizzare i sempre più numerosi artisti siciliani che fanno parlare dei propri progetti musicali in tutto il Paese e diventano dei punti di riferimento in tutta Europa.

3. Tour a Villa Palagonia. Si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, le tante sale della Villa, tra cui l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà e gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole.

4. Presentazione del libro "La crisalide del fango" di Matteo Viviani a Sanlorenzo Mercato. La Iena presenta il libro con la professoressa Rosa Alba Raia: un noir dai risvolti pulp, una narrazione a tre voci, serrata e avvincente fino al finale che giunge cupo, logico e inaspettatamente crudele.

5. Festa del grano al mercato di Campagna Amica. Appuntamento con degustazioni di pasta e pane condito. In via Notarbartolo sarà fatta una dimostrazione di molitura e degustazione di pasta fredda con condimento siciliano.

6. Treno storico del gusto tra Nebrodi e Madonie. La prima tappa è Petralia Soprana, meraviglioso borgo madonita un tempo dominato dalle famiglie nobili dei Ventimiglia, Centelles, Cardona, Moncada e Alvarez che hanno sviluppato nei secoli imponenti edifici.

7. Notte romantica a Gangi. Borgo più bello d’Italia (2014), il giorno successivo al solstizio d'estate per gli innamorati sarà una notte speciale. Su iniziativa dell'associazione I Borghi più Belli (per il quarto anno consecutivo) arriva la Notte Romantica.

8. Tour alla Cattedrale. La visita permetterà non solo di scoprire gli elementi artistici architettonici delle pareti esterne della Cattedrale, grazie ad una spiegazione introduttiva sulla storia della chiesa nelle prime terrazze, ma anche di ammirare dall'alto la città con le sue ricchezze paesaggistiche e monumentali.

9. Evento "Gocce di sostenibilità" al Forum. Gli artisti de La Bottega delle percussioni, noti per il loro impegno verso i temi dell'ecologia, animeranno per l'intera giornata di sabato la galleria di Forum Palermo utilizzando come strumenti musicali oggetti riciclati di uso domestico.

10. Tour a Palazzo Cloos Zingone Trabia. Visite assistite a Palazzo Cloos Zingone - Trabia, tra gli idilliaci paesaggi neoclassici e la leggiadria delle raffigurazioni, dallo scenografico piano nobile, fino all'alcova, caratterizzata da combinazioni di tratti geometrici e caratteri arabi, che narrano le influenze della cultura esotica di Palermo.

11. Chase e Marshall, i protagonisti del cartoon Paw Patrol, al Conca D’Oro. Paw Patrol è un cartone animato canadese/statunitense, che ha riscosso un grande successo anche in Italia con circa 18 milioni di telespettatori in tre anni. Il protagonista è Ryder, un ragazzo di 10 anni che vive con 6 cuccioli-eroi.

12. Pop Up Market Sicily a Sanlorenzo Mercato. Anche a Palermo Pop Up Market Sicily offre la migliore selezione di abbigliamento disegnato da giovani stilisti, produzioni indipendenti e vintage, accessori handmade, riciclo creativo, modernariato, oggetti da collezione, libri e illustrazioni, design e arte, tutto rigorosamente "Made in Sicily".

13. Evento "Che Vucciria!". Per l’occasione, l’installazione di Federico Urso dal titolo “People of Vucciria-Emmaus”, attualmente in mostra presso la Chiesa di San Domenico, sarà riposizionata lungo il mercato. L’iniziativa è sostenuta dai commercianti del luogo.

14. Festeggiamenti per San Benedetto il Moro. La Confraternita di San Benedetto il Moro, è un’associazione di fedeli costituita nel 1922, per l’incremento del culto pubblico del Santo e una maggiore testimonianza cristiana nella società.

15. Mostra "Avvistamenti #1" al Museo Sociale dei Danisinni. Si intitola ‘Avvistamenti #1’ ed è la prima di una serie di mostre dedicate alle opere in cui scrittura e immagine si fondono e si confondono, con una produzione artistica vastissima, e spesso poco conosciuta.

16. Mostra "Tregenda" all'Arca degli esposti. Streghe, figure totemiche, entità di ogni natura purché affini al magico si riuniranno in una vera e propria Tregenda, articolata in un percorso quasi alchemico (dall’opus nigrum alla “creazione” dell’oro) che, dall’oscurità dei toni iniziali, giungerà alla freschezza delle atmosfere oniriche finali.