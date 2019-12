Concerti, mostre e festa del cioccolato (di Modica): gli eventi clou del weekend

Il circo, la musica, il cioccolato, il Natale. Un weekend all'insegna della diversità quello che anticipa ufficialmente le festività. In viale dell'Olimpo torna il circo Orfei, tra equilibrismi e animali, al Golden il concerto di Niccolò Fabi, mentre a Sanlorenzo Mercato va in scena la festa dedicata al cioccolato di Modica. Al Santa Cecilia, per la prima volta, salirà sul palco una leggenda del jazz: Billy Cobham. Al Bellini visite tetralizzate, al Salinas giù il sipario per "Donne in amore", mentre al Teatro Massimo sul palco andranno "Bastiano e Bastiana". Non mancheranno appuntamenti per bambini, ma soprattutto fiere e mercatini di Natale!

1. Happy Circus donna Orfei in viale dell'Olimpo. Dalle classiche esibizioni, quali il trapezio, il funambolo al cavo d'acciaio a quelle più moderne, come la ruota della morte e l'unico laser fight in Italia, integrato da una coreografia con costumi a led dagli effetti molto originali e mozzafiato.

2. Concerto di Niccolò Fabi al Teatro Golden. Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

3. Festa del cioccolato di Modica a Sanlorenzo Mercato. Sanlorenzo si trasforma in un laboratorio di cioccolato con le dimostrazioni dal vivo della lavorazione artigianale del cioccolato modicano, a partire dalla pasta di cacao direttamente dalla fava.

4. Concerto di Billy Cobham al Real Teatro Santa Cecilia. Mister William Billy Cobham, “il re delle bacchette”, la leggenda del jazz, si esibirà per la prima volta al Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana in un concerto dedicato al suo 75° compleanno.

5. Donne in amore al Salinas. Il successo di Donne in amore/Woman in love è stato tutto nel confronto, nel racconto, nel dialogo. E visto che il pubblico ha affollato la prima edizione – che si chiude questo weekend - ci si prepara alla seconda.

6. Concerto "Bastiano e Bastiana" al Teatro Massimo. Federici introduce la musica di Mozart e la modernità della storia d’amore tra Bastiana, che si sente trascurata, e il fidanzato Bastiano: ad intervenire per riconciliare i due, dissipando le nubi e le gelosie che si stanno creando, interviene il mago Colas.

7. Mostra "Con titolo" da Artetika. Un viaggio, quello che si potrà fare attraverso le opere di Emanuele Diliberto, che consentirà di scoprire il mondo di un artista che ha esposto in numerose gallerie di New York, Milano e delle metropoli più frenetiche e artisticamente contaminanti.

8. Tour a Casa Florio. Casa Florio, progettata dall’architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l’ultima dimora di Vincenzo Florio III.

9. Mostra sull'immaginario arabo-normanno al Museo Salinas. Sono arrivati oltre sessanta elaborati e tra questi, sono stati scelti quaranta lavori che hanno ricevuto il maggior numero di “like” sulla pagina Facebook della Fondazione: sono opere che andranno a comporre la mostra che inaugurerà al Salinas.

10. Spettacolo "Jack Skeletron e il Natale rubato" al Parco Villa Pantelleria. Lo spettacolo, per la regia di Santina Franco e Nicola Franco, con le scene di Lollo Franco, che ha debuttato l’1 dicembre a Palermo, riscuotendo grande successo di pubblico, torna sul palcoscenico con un riadattamento ad hoc per lo spazio teatrale Putia d’Arte Malvina Franco, all’interno del Parco Villa Pantelleria.

11. Presentazione del cd "Original soundtrack" all'auditorium Rai. Si tratta della pubblicazione discografica edita da Zefir Records della colonna sonora del film omonimo di Giuseppe Gigliorosso. Per l’occasione sarà proiettato il film.

12. Spettacolo "Nasrin Sotoudeh: avvocato a tutti i costi" al Teatro Santa Cecilia. Nasrin Sotoudeh è un avvocatessa e attivista iraniana, che si occupa di tutelare i diritti umani e di favorirne il riconoscimento formale e sostanziale nel suo paese. Condannata a quasi quattro decenni di carcere e a 148 frustate, Nasrin si è distinta per le battaglie condotte a difesa delle donne e contro la pena di morte.

13. Concerto di Juri Camisasca a Villa Filippina. Storico collaboratore e amico di Franco Battiato, autore di Alice e Giuni Russo, il cantautore, pittore ed eremita, presenterà in concerto il suo ultimo lavoro discografico Laudes.

14. Proiezione del cartone animato "Ugly Dolls" al cineteatro Lux. Uglyville è un luogo allegro e colorato, nel quale la stravaganza è ben vista e la bellezza che conta non è quella esteriore. Moxy è una colonna portante di questa comunità di pupazzi, sempre gioiosa e accogliente verso i nuovi arrivati.

15. Evento "Eredità immateriali" al Museo Pasqualino. Un evento dedicato alle eredità immateriali. Si tratta di due “capolavori Unesco del patrimonio orale e immateriale dell'umanità” - il teatro dell'opera dei pupi siciliani e il canto a tenore sardo - e i Nanareddi, ovvero i cantastorie ciechi di Catania.

16. Visita teatralizzata al Teatro Bellini. “Météore” è la performance di danza contemporanea e musica elettronica di Angelo Sicurella con le danzatrici Federica Aloisio e Emilia Guarino, due corpi, quelli delle due danzatrici che interagiscono con la sonorizzazione di Angelo Sicurella.

17. Concerto di Palermo Classica 2019 all'ex oratorio di San Mattia ai Crociferi. Stepan Simonian (1981), ha studiato al Conservatorio di Mosca sotto la guida di Pavel Nersessian e ha proseguito i suoi studi con il famoso pianista Evgeni Koroliov, alla Hochschule für Musik und Theater di Amburgo.

18. Spettacolo "Duende gitano" al Teatro alla Guilla. Un viaggio tra ritmi travolgenti alla riscoperta dei gitanos flamenco con Floriana Patti (baile), Marcello Savona (chitarra e canto) e Armando Fiore (percussioni).