Corto Pepper Fest, la serata finale per il festival di cortometraggi a Terrasini

Terrasini anche quest’anno ospita il sempre più atteso appuntamento con il cinema. E’ infatti sempre numeroso il pubblico che partecipa alla Serata Finale del Corto Pepper Fest, una serata che anche quest’anno si prepara ad essere piacevole ed interessante, ricca di quelle suggestioni che solo il mondo del cinema sa offrire.

Il Corto Pepper Fest, giunto alla sua IX edizione è sempre in crescita, tantissimi i cortometraggi iscritti anche quest’anno. Sono stati scelti sei bellissimi corti che parteciperanno alla Finale di Venerdì 14 Settembre 2018 e che saranno proiettati dinanzi al caloroso e attento pubblico terrasinese, a partire dalle ore 21.00, in via Vittorio Emanuele Orlando 126, presso l’area pedonalizzata di fronte al ristorante messicano El Bocadito. Il Corto Pepper Fest è un concorso di cortometraggi ideato da Sergio Misuraca, curato e organizzato dall’Ass.ne culturale Sciò Produzioni, nato per sostenere e promuovere l'opera di sperimentazione e ricerca cinematografica di autori giovani e/o indipendenti. Il Festival si è proposto in questi anni di incrementare lo sviluppo culturale, artistico e turistico del territorio intorno a Terrasini, che per le sue amenità e gli scenari naturali è stato scelto molte volte come set per cortometraggi e lungometraggi. E’ da anni inserito tra gli eventi dell'estate terrasinese ed ha il patrocinio del Comune di Terrasini (PA).

Alla serata che ha al centro il Cinema, l’Arte, la Sicilia e l’Incontro contribuiscono da anni anche alcune associazioni culturali del territorio. Dalle ore 21.00 saranno proiettati i cortometraggi finalisti che, durante la stessa serata, saranno valutati dalla Giuria di qualità, costituita da personalità appartenenti al mondo del cinema, arte e giornalismo, che assegnerà il primo premio al Miglior Corto. Anche il pubblico decreterà il proprio vincitore. Saranno presenti durante l’evento i registi, autori o attori protagonisti di ogni cortometraggio selezionato che ritireranno le targhe di partecipazione ed i premi, sarà così possibile un momento di incontro e scambio con chi vive dal suo interno il mondo del cinema, un universo variegato che oggi si avvale anche di nuove tecnologie, che sviluppa creatività, fantasia, arte e offre diverse possibilità professionali anche alle nuove generazioni. Conduce la serata Giulia Monteleone. L’Ingresso è libero.