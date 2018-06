Copresence, il progetto per Manifesta collateral al Teatro Mediterraneo Occupato

Dal 15 al 17 giugno il TMO - Teatro Mediterraneo Occupato ospiterà il progetto collaborativo Copresence, selezionato per Manifesta 12 Collateral Events e elaborato dal collettivo Taak e il Collettivo noMade.

Copresence propone un approccio alternativo al fenomeno migratorio, presentando due opere artistiche performative che condividono un nodo concettuale comune: il rituale come cornice per dare forma all'inespresso. Attualmente, il dibattito sulla migrazione è principalmente dominato da figure demografiche astratte, sistemi di integrazione burocratica e il timore di presunti effetti negativi. Il valore distintivo dell’arte sta nella sua capacità di visualizzare le emozioni legate a situazioni complesse. Nel cuore di Copresence risiedono due diversi progetti artistici dove sono stati utilizzati nuovi metodi di ricerca per affrontare la migrazione: Carnival of the Oppressed Feelings, una manifestazione performativa per e con i rifugiati svolta dall’artista Gluklya in collaborazione con Taak e Radio noMade in Arberia, un lavoro multimediale e performativo che indaga la cultura Arbëreshë, una minoranza albanese insediata nell’Italia meridionale dal XV secolo. Questi lavori possono essere considerati come “case studies” per provocare una discussione interdisciplinare con attori culturali, scientifici e politici che lavorano su migrazione e intercultura. Copresence mira a creare uno spazio in cui esperienze e riflessioni possano essere condivise per creare nuova conoscenza e modi di pensare il tema.

Il programma

15 Giugno / 20:00 - 23:00

Teatro

Proiezione di 2 film (aprox. 15 min. ognuno):

"Radio noMade in Arberia", di noMade

"Carnival of the oppressed feelings" di Gluklya

+ artist’s talk alle 20:30 moderato dal curatore Theo Tegelaers e Lea Walter

Spazio Espositivo

Opening dell’istallazione "Radio noMade in Arberia"

16 Giugno / 15.00 - 19.00

Spazio Espositivo

Visita all’istallazione “Radio noMade in Arberia"

Teatro

Proiezione dei 2 film (aprox. 15 min. ognuno, in loop 18-23h)

17 Giugno / 18.00 - 23.00

Spazio Prove

Workshop "Language of Fragility" con Gluklya

Spazio Espositivo

Visita all’istallazione "Radio noMade in Arberia"

Teatro

Proiezione dei 2 film (aprox. 15 min. ognuno, in loop 18-23h)