Coppo Fest a Sanlorenzo Mercato, quando lo street food si mangia dal noto "giro di carta"

Simbolo per antonomasia dello street food, comodo contenitore di bontà, espressione di una tradizione che affonda le sue radici nella storia popolare siciliana: il coppo diventa l'assoluto protagonista del nuovo weekend di gusto di Sanlorenzo Mercato.

A partire da venerdì 7 febbraio (19-23) e per l’intero weekend (fino al 9 febbraio) sia a pranzo che a cena (12-15; 19-23) Sanlorenzo Mercato celebra uno dei suoi appuntamenti più amati: il Coppo Fest, che coinvolge tutte le botteghe del mercato in gustose ricette di ogni tipo, ma tutte accomunate dal celebre “giro di carta” che avvolge i sapori più genuini della nostra terra. Si potrà scegliere il proprio coppo preferito tra grandi classici e appetitose novità, con la speciale combo Coppo+ birra o bibita (0.30cl) al costo di 6€.

Ogni bottega propone una ricetta classica o una delle sue novità pensate apposta per l’evento. Spazio alla Friggitoria con una postazione esterna che proporrà il classico panelle crocchè, ma anche una speciale polpetta fritta di patate, tonno e capperi, oltre al coppo di sfincette dolci.

E così via lungo tutto il mercato con il coppo di salumi e formaggi siciliani della Salumeria passando per il coppo di pesciolini fritti della Pescheria, il coppo di salsiccia di maiale arrosto della Carnezzeria, la versione inedita del Pastificio, con il suo coppo di cappelletti fritti al prosciutto crudo con fonduta di formaggio. Mentre in Ortorfrutta, arriva lo speciale coppo vegetariano con un mix di polpette di verdure trattate con golosi mix di spezie, anche gluten free.