Coppo Fest, fritto ma non solo: a Sanlorenzo Mercato la festa dedicata al re del cibo da strada

Sabato 19 e domenica 20 gennaio, sia a pranzo che a cena (12-15; 19-23), a Sanlorenzo Mercato si potrà scegliere il proprio coppo preferito tra 8 grandi classici e appetitose novità. Tante golosità fritte, ma non solo, per un percorso di gusto che si snoda lungo tutto il Mercato, con pietanze speciali ideate per l'occasione, ma anche grandi classici intramontabili.

Si va dal coppo con panelle e crocchè della Friggitoria al coppo di salumi e formaggi freschi della Salumeria passando per il coppo di pesciolini e calamari fritti della Pescheria e il coppo di salsiccia di maiale e alette di pollo fritte della Carnezzeria. E per i più golosi, spazio anche al coppo di sfincette dolci e le arancinette con panatura allo zucchero realizzate per l'occasione dalla Friggitoria. Particolare delizia della festa è la pietanza speciale del Pastificio: il coppo di cappelletti ripieni al prosciutto crudo fritti e con fonduta di formaggio, tutto da scoprire. Non mancherà la proposta gluten free, con lo speciale coppo vegetariano dell'Ortofrutta con un mix di verdure fresche di stagione come melanzane, zucchinette, carciofi e finocchi, con una panatura agli aromi e rigorosamente fritti. Per l’occasione, tutti i coppi saranno disponibili allo stesso prezzo speciale: 5 euro compreso un bicchiere di birra. E nel cuore del Coppo Fest, passando di bottega in bottega, da una tentazione di gusto all’altra, sabato 19 gennaio, a partire dalle 21.30, ci sarà come ospite speciale la band Gionny Beat and the Peatnyks, tra buona musica e tanto divertimento.