Siamo tutti maschi? Conversazione con Luca de Santis al Teatro Mediterraneo Occupato

Sabato 15 giugno alle 18 alla Biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio (nei locali del Tmo - Teatro Mediterraneo Occupato in via Martin Luther King) il Palermo Pride presenta "Siamo tutti maschi?". Si tratta di una conversazione con Luca de Santis, autore del volume "In Italia sono tutti maschi" tra percorsi, obiettivi ed rappresentazioni sociali delle tematiche Lgbt+ nei fumetti e nella cultura nerd.

Oltre all'autore intervengono Filippo Messina dell'associazione Altroquando, Luigi Carollo del coordinamento Palermo Pride e Massimo Milani, coordinatrice del Palermo Pride. Luca de Santis, sceneggiatore del graphic novel “In Italia sono tutti maschi”, dedicato all'argomento degli omosessuali al confino durante gli anni del fascismo, sarà ospite dell'Associazione Altroquando e del coordinamento Palermo Pride presso la Biblioteca del fumetto Salvatore Rizzuto Adelfio per parlare della sua opera, vincitrice del Premio Micheluzzi e recentemente ristampata da Oblomov a dieci anni dalla sua prima pubblicazione.

L'incontro, animato anche da performance di lettura dal vivo, farà da spunto per presentare la nuova edizione del libro, i suoi parallelismi con i contemporanei scenari politici, e per una conversazione generale sulle tematiche Lgbt nell'ambito del media fumetto attraverso gli anni. Ingresso gratuito.