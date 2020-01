Ama Bach, ma racconta Beethoven: incontro con Ramin Bahrami da Flaccovio Mondadori

Ha sempre dichiarato un amore appassionato per Bach, a cui ha già dedicato tre libri, oltre ad un immenso repertorio di incisioni. Ma questa volta Ramin Bahrami ha deciso di dedicarsi a Beethoven. Che immagina coinvolto in un immaginario dialogo con Sebastian, giovane amante della musica e dell’arte dei nostri tempi. “Ludwig van Beethoven. Il ribelle”, pubblicato da La Nave di Teseo nella collana “La musica spiegata ai bambini”, segue un analogo testo dedicato a Mozart, e fornirà lo spunto per una conversazione con il grande pianista iraniano, intervistato dalla giornalista Floriana Tessitore, domenica (19 gennaio) alle 17 da Flaccovio Mondadori, in via Roma 270/272. Saluto di Donatella Sollima, direttore artistico degli Amici della Musica. Ingresso gratuito. Degustazione vini Musita. Ramin Bahrami al fianco di Danilo Rea, martedì 21 gennaio al Politeama, proporrà “Bach is in the Air” per l’inaugurazione della stagione serale degli Amici della Musica.