"Tuo figlio ha qualcosa da dirti", il convegno su genitorialità e new media alla scuola Scinà

La generazione di ragazzi vive un’era unica in cui i figli conoscono più dei genitori a livello di social network e new media ma spesso non sanno usare in modo adeguato il mezzo perché i genitori non hanno gli strumenti adatti per impartire una corretta educazione. Molto spesso sono gli stessi genitori che scelgono di lasciare i loro figli in balia di smartphone e tablet ignorando cosa leggono, cosa scrivono, con chi comunicano e in che modo.

C’è bisogno di consapevolezza e di nuove regole per prevenire derive come: cyberbullismo, pedopornografia, sexting, etc… Piaghe destinate a crescere se non si interviene per tempo sia a scuola ma soprattutto in famiglia. Il Convegno si svolgerà sotto forma di dibattito pubblico intergenerazionale e avrà lo scopo di rappresentare il problema della carenza di informazioni rispetto ai pericoli della rete ma anche rispetto alle sue potenzialità.

