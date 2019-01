"Stop-Phone", bambini e telefonini: un convegno sui rischi a Villa Magnisi

Promuovere un corretto e consapevole uso degli smartphone ed informare sui rischi dell'utilizzo di questi dispositivi in età pediatrica e non solo. Sono gli obiettivi del progetto "Stop-Phone" messo a punto dall'Asp di Palermo che sarà presentato sabato 2 febbraio dalle 9,00 a Villa Magnisi, sede dell'Ordine dei Medici di Palermo, di via Rosario da Partanna, nel corso di un evento formativo che vedrà approcciare la tematica attraverso l’analisi di esperti sui maggiori rischi psicologici e fisici.

Il progetto biennale è rivolto alle scuole del Distretto 42 (Palermo e Provincia) e prevede il coinvolgimento delle comunità professionali attraverso una rete inter-istituzionale, coordinata dall’ASP di Palermo in collaborazione con l’Associazione Vivi Sano Onlus che si occuperà dell'organizzazione di tutti gli interventi. Per iscriversi all'iniziativa, aperta anche a Dirigenti Scolastici e docenti, si può visitare il sito www.ordinemedicipa.it fino ad esaurimento posti disponibili.