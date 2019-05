L'educazione finanziaria aiuta a prevenire l'isolamento economico, il convegno al Keynes

"Quando l'educazione finanziaria aiuta a prevenire l'isolamento economico" è il titolo del convegno promosso da Global Thinking Foundation in collaborazione con l'Istituto Keynes e Assiom Forex e Banca D'Italia patrocinato dal Comune di Palermo e dall'associazione Life and Life Onlus.

L'evento si terrà Giovedì 9 Maggio alle ore 16.30 presso il Teatro della prestigiosa struttura del Liceo Linguistico John Maynard Keynes in Via Marchese Ugo n°6. Un evento dedicato all'alfabetizzazione finanziaria come motore per la prevenzione alla violenza economica e verso un'inclusione finanziaria e sociale diffusa. Un'occasione per riflettere sulle azioni da avviare per coinvolgere le giovani generazioni ad una maggiore consapevolezza sulle tematiche di diversity e parità di genere. La partecipazione è libera è gratuita.