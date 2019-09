"L'assistenza psicologica nelle emergenze": convegno a Sala delle Lapidi

Gli psicologi dell’emergenza di tutta Europa mettono a confronto esperienze e modelli di intervento durante le crisi in un convegno in programma domani 27 settembre a Palermo, dalle 8.30 alle 13.30. Dalla gestione delle vittime nei terremoti del centro Italia alla prevenzione della radicalizzazione degli immigrati di seconda generazione nei Paesi Bassi, dal supporto alle forze dell’ordine in Gran Bretagna al sostegno psicologico ai soccorritori in tutte le crisi, i massimi esperti europei condivideranno le esperienze maturate sul campo e i metodi di intervento nel convegno “Assistenza psicologica nelle emergenze: modelli di intervento in Europa”, in programma in sala delle Lapidi a palazzo delle Aquile.

Un evento organizzato con il prezioso supporto di Antonella Postorino (referente dell’area emergenza) dall’Ordine nazionale degli psicologi presieduto dal siciliano Fulvio Giardina, che riunisce i massimi esperti della gestione dei traumi appartenenti alla commissione permanente sulle crisi, disastri e traumi della Federazione europea delle associazioni di psicologi (Efpa). Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Nello Musumeci e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, apriranno i lavori del convegno il presidente Giardina, il presidente del consiglio comunale Totò Orlando e la coordinatrice della commissione Efpa Magda Rooze. Oltre agli psicologi arrivati da tutta Europa, interverranno anche il dirigente della protezione civile regionale Calogero Foti e Isabella Bartoli, referente sanitario regionale.

Nelle due tavole rotonde interverranno Federico Federighi (dirigente del servizio risorse sanitarie del dipartimento nazionale di Protezione civile), Donatella Galliano (presidente della federazione di associazioni di volontariato Psicologi per i Popoli), Roberto Ferri (presidente della Società italiana psicologia dell’emergenza Sipem). In ambito regionale racconteranno l’esperienza siciliana Santa Sicali della Croce Rossa, Francesco Marciante vicepresidente di Psicologi per i Popoli Sicilia e Calogero Iacolino, presidente Sipem Sicilia.

Nella foto in alto Fulvio Giardina, presidente Ordine psicologi nazionale, e Antonella Postorino, referente dell’area emergenza