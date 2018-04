Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nei giorni 4 e 5 novembre 2017 si terrà a Palermo un convegno numismatico e filatelico dedicato alla memoria di Vittorio Cremona. La manifestazione si terrà al San Paolo Palace Hotel, in via Messina Marine 91. Sia sabato 4 che domenica 5 novembre l’orario di ingresso andrà dalle ore 9 alle ore 19. L’ingresso è gratuito. Per altre informazioni e prenotazioni si possono chiamare i seguenti numeri telefonici: 3890123907 – 3358433770 – 3394218828