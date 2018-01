"Il manager turistico del futuro", il convegno all'Hotel Casena dei Colli

Venerdì 12 gennaio alle ore 14 il "Convegno il manager turistico del futuro - azioni di successo per la gestione delle persone" all'Hotel Casena dei Colli.

In collaborazione con Paolo Casciola, del Riviera Capital Management e CSTMAccademia di Formazione Manageriale per il settore alberghiero, un incontro straordinario tra imprenditori che vogliono fare la differenza nel settore turistico, Andrea Condello, socio fondatore di OSM International Group, ci parlerà di come gli imprenditori del futuro stanno affrontando le seguenti tematiche:

- come trovare le persone giuste per la tua attività;

- creare una squadra che non ti molli a metà stagione;

- gestire i conflitti all’interno dello staff;

- come posizionare sul mercato la propria struttura;

- come gestire e migliorare il revenue;

- delegare bene per gestire meglio il proprio tempo.