Dalla storia all'innovazione, il convegno di medicina a Palazzo Comitini

La Società Italiana di Storia della Medicina, l'Officina di Studi Medievali e la Biblioteca Francescana di Palermo, d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo e i competenti organismi nazionali e regionali, organizzano un Convegno di studi su Fonti per la storia della medicina in Italia (età medievale e moderna) che si svolgerà a Palermo in data 4-6 dicembre 2018. L'obiettivo del Convegno è offrire una panoramica delle fonti disponibili per la storia della medicina tra età medievale e moderna e tracciare un quadro quanto più possibile articolato che dia spazio a profili e saperi medici, alla produzione medica manoscritta, al ruolo degli enti assistenziali.

Particolare attenzione sarà rivolta all'Italia meridionale e alla Sicilia, con un approccio trasversale che prevede l'utilizzo di un ampio spettro di fonti: normative (a partire da Ruggero II e Federico II sino ai capitoli del protomedico Giovanni Filippo Ingrassia), documentarie (testamenti, inventari), narrative, artistiche, agiografiche, archeologiche, letterarie. Alle fonti inedite si affiancheranno quelle edite, all'insegna di una rilettura di aspetti quali ad esempio la medicina militare, popolare, religiosa, affrontati per la prima volta da Giuseppe Pitrè.

Il convegno è altresì occasione per dare nuovo slancio allo studio di manoscritti medici prodotti o copiati in Sicilia o di autori siciliani, presenti nelle biblioteche palermitane e altrove; e rivisitare l'incidenza della tradizione culturale medica attraverso le traduzioni dal greco, dall'arabo, dall'ebraico. I titoli dei contributi, che saranno vagliati dal Comitato Scientifico, dovranno essere inviati entro il 20/09/2018. È prevista la pubblicazione degli Atti. Il Convegno rientra tra le manifestazioni “Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018”.