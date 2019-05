Emma Perodi, alla riscoperta della scrittrice giornalista all'Archivio Storico Comunale

Il convegno a cui partecipano studiosi delle più illustri Università italiane e straniere vuole ricordare a chi l'ha conosciuta e proporre ai giovani questa scrittrice e giornalista, famosa soprattutto per Le Novelle della Nonna, che nacque in Toscana a Cerreto Guidi nel 1850, visse e lavorò per molti anni a Salvatore Biondo collaborando con lui fino alla morte avvenuta nel 1918. Frequentando i circoli culturali palermitani e soprattutto l'antropologo.storico Giuseppe Pitrè scrisse anche Al Tempo dei Tempi. Fiabe e novelle delle città, dei monti e del mare di Sicilia.

Nel corso del Convegno , alla presenza del presidente dei Parchi Letterari Italiani Dottor Stanislao de Marsanich e del Presidente dei Parchi Letterari Siciliani Avvocato Filippo Dolce, si getteranno le basi di proficui rapporti culturali tra il parco Emma Perodi e le foreste casentinesi e il parco Giuseppe Giovanni Battaglia di Aliminusa (Pa). Verrà anche inaugurata la mostra: "Il fantastico mondo di Emma Perodi. Diavoli, fate, cavalieri e altro ancora" curata dall'associazione Bibliografia & Informazione.