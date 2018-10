Primo convegno diocesano della Divina Misericordia, all'appuntamento a Palermo

Il primo convegno diocesano di Palermo della Divina Misericordia sabato 14 ottobre. L’iniziativa è stata organizzata da Alleanza Dives Misericordia Sicilia e dalla Arcidiocesi di Palermo. Il tema dell’incontro è basato su “La Misericordia come fonte di guarigione: Non sono venuto per guarire i sani ma i malati (Mt 9,12)”. Appuntamento per domenica 14 ottobre, alla Cittadella del Povero e della Speranza in via Decollati, nella chiesa “Casa di Preghiera di tutti i Popoli” dalla ore 9.00 con l’accoglienza per finire con la santa messa alle ore 18.00.