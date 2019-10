"Accessibili...tea!", a Palazzo delle Aquile un convegno in cui si parla di Dsa

"Accessibili...Tea!" - parliamo di Dsa. Mai sentito parlare di Dsa? Sei uno studente e vorresti conoscere meglio questo argomento? Questo seminario è l'occasione che stavi cercando! L'evento vuole essere un incontro tra realtà associative che a livello locale, nazionale ed internazionale lavorano nell'ambito dei Dsa. La cornice sarà quella del Palazzo delle Aquile e l'obiettivo è quello di innescare un processo di networking e discussione tra le suddette realtà.

Il nome Accessibili...Tea! Intende rimandare alla dimensione del "Thè pomeridiano", come momento di confronto e discussione in cui il formale e l'informale si uniscono, e idee e buone pratiche nascono e circolano. Ovviamente tale dimensione si concretizzerà realmente in quanto thè e caffè non mancheranno.

L'incontro sarà anche l'occasione per promuovere i risultati del progetto Erasmus+: Teaching ICT for People with Special Learning Disorders, o semplicemente "TI4PeS" (Partenariati Strategici per l'innovazione, nell'ambito della formazione professionale, n° 2017-1-SE01-KA202-034573).

Il progetto TI4PES ha avuto come obiettivo quello di favorire, nell'ambito della formazione professionale, una maggiore vicinanza tra l'insegnamento dell'informatica e l'approccio della didattica personalizzata per studenti con DSA, creando sia delle guide per i docenti d'informatica su come approcciarsi a tale tipologia di BES, sia una piattaforma con lezioni d'informatica "DSA friendly", utilizzabili dai docenti o usufruibili anche online da studenti autodidatti.



Interverranno: