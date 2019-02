Cover, inediti e una lunga notte all'insegna della musica: al Mob va in scena "Mob Factory"

Giovedì 14 febbraio, presso il Mob di Palermo, a partire dalla ore 21:30 si esibiranno per il LIVE #3 del contest musicale “MOB Factory” - sezione Cover – i seguenti artisti:

- KEASE

- FRACTA

- DONNE 'N' BASS

- ARTEMIDA

Venerdì 15 febbraio, presso il MOB di Palermo, a partire dalla ore 21:30 si esibiranno per il LIVE #4 del contest musicale “MOB Factory” - sezione inediti – i seguenti artisti:

- GIGANTIK

- ILLEGAL BEAUTY

- ALICE

- BUNNYBLACK



L’Ass. Culturale MOB ha indetto un concorso per singoli artisti e band musicali emergenti denominato MOB Factory Contest 3^ Edizione Palermo 2019. Il Concorso è diviso in due categorie: Inediti e Cover. Il Contest si svilupperà in serate di qualificazione diretta, che si terranno in base al calendario allegato, e due serate di finale (Inediti e Cover). I vincitori saranno decretati dalla media dei voti espressi dalla giuria di qualità e dalla guria popolare composta dal pubblico presente. Ingresso libero.

Gallery