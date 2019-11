"Alla nostra festa la star sei tu", il contest fotografico per i 10 anni del Forum

Forum Palermo compie 10 anni ed invita i suoi numerosi visitatori a diventare protagonisti dell’anniversario che si terrà lunedì 25 novembre all’interno del centro commerciale. Una celebrazione importante, per il centro commerciale più grande della Sicilia Occidentale, anticipata da un contest fotografico dal titolo: Alla nostra festa la star sei tu! che prenderà il via giovedì 14 e si chiuderà domenica 17 novembre.

Lo shooting fotografico, si terrà in piazza Fashion (dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20), dove un fotografo immortalerà i visi degli ospiti che avranno voglia di far parte della grande famiglia di Forum Palermo. I ritratti dei visitatori andranno poi a comporre, attraverso la tecnica computerizzata, un maxi mosaico variegato montato su pannelli che verrà scoperto il giorno del compleanno di Forum Palermo e resterà in esposizione all’interno della galleria del centro commerciale.

Gli attori e le attrici dello shooting, nel giorno della festa di compleanno, saranno invitati, come in una sorta di caccia al tesoro, a cercare la loro foto tra le centinaia di volti racchiusi nel collage di immagini. Dopo aver individuato il numero della loro posizione potranno recarsi presso l’Info Point che si trova in galleria e ritirare un gadget personalizzato.

Lo shooting è anche una occasione per dedicare attenzione al territorio e alla solidarietà, per ogni visitatore che avrà individuato la propria foto sul pannello/mosaico il centro commerciale donerà un euro, il totale della raccolta sarà interamente devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo.

Lo shooting avrà anche una sezione dedicata ai social del centro commerciale (c’è tempo fino alle ore 12 del 18 novembre), e cioè la pagina Facebook e il profilo Instagram, dove chiunque utilizzando l’hastag #forumpalermo10 potrà postare un selfie, scattato all’interno o nell’area esterna di Forum Palermo, e diventare così protagonista della decima festa di compleanno. Anche gli utenti social potranno riconoscersi nel maxi mosaico e ritirare il loro gadget lunedì 25 novembre .

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.