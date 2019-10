Dalla chirurgia mininvasiva a quella robotica, a Palermo il congresso nazionale di pediatria

Martedì 22 ottobre, alle 18.00, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61), prenderanno il via i lavori del 50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, organizzato dal prof. Marcello Cimador, professore ordinario di Chirurgia Pediatrica dell’Università di Palermo e dalla prof.ssa Gloria Pelizzo, Direttore dell’UOC di Chirurgia Pediatrica dell’ARNAS.

Nel corso del congresso, che proseguirà mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, i rappresentanti di tutti i centri che si occupano di chirurgia del bambino, in Italia sono circa 60, si confronteranno e discuteranno sulle più importanti tematiche scientifiche e sulle più moderne tecniche chirurgiche, segnatamente alla chirurgia mininvasiva pediatrica e neonatale ed alla chirurgia robotica pediatrica. Saranno dibattute, in tavole rotonde, argomenti inerenti la chirurgia urologica, neonatale, oncologica e toracica.

Rilevante sarà lo spazio dedicato alle problematiche inerenti la formazione post-laurea, infatti a questo tema sono dedicati una tavola rotonda che vede protagonisti i medici in formazione (specializzandi) della chirurgia pediatrica italiana ed un corso pre-congressuale sulla suture chirurgiche, laparoscopiche e robotiche indirizzato ai giovani specialisti chirurghi pediatri.

Il congresso sarà anche il momento, per il consiglio direttivo, di presentare importanti iniziative ed obiettivi che la società italiana di chirurgia pediatrica persegue in questi anni come la creazione di linee guida sul trattamento delle patologie chirurgiche pediatriche, il lancio di un corso FAD indirizzato al completamento della formazione specialistica dei giovani chirurghi pediatri e la strutturazione della Società nelle sezioni territoriali (regionali ed inter-regionali) e nelle sezioni scientifiche riguardanti i maggiori campi di patologia chirurgica pediatrica e neonata.