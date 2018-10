La Sicilia e i suoi misteri: a Carini la conferenza tra storia, tradizione, miti e leggende

L'Associazione Seven For Freedom Onlus organizza l'evento dal titolo "La Sicilia e i suoi Misteri tra Storia, Tradizione, Miti e Leggende", una giornata di approfondimento sulla splendida terra di Sicilia e i suoi affascinanti misteri. Domenica 21 Ottobre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso l'Auditorium "Totuccio Aiello", Via Rosolino Pilo n°15, 90044 Carini (PA). Nella conferenza saranno affrontati temi inerenti alla storia dell'umanità e all'opera del famoso contattato Eugenio Siragusa, di cui l'ospite e relatore dottor Orazio Valenti è biografo personale.

L'ingresso all'evento è libero e gratuito.