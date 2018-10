"Mediterraneo: il mare della letteratura", la conferenza del Cervantes all'Università

Venerdì 5 ottobre alle 10, nella Aula 10 dell’Edificio 19 della cittadella universitaria di viale delle Scienze, l’Instituto Cervantes di Palermo organizza la conferenza “Mediterraneo: il mare della letteratura” con lo scrittore Javier Reverte, esperto in letteratura del viaggio.

Questo incontro con Reverte - organizzato con con la cattedra di Letteratura Spagnola dell'Università di Palermo - tratterà il tema del Mediterraneo come luogo di riferimento per la nascita della letteratura, come la intendiamo oggi, specialmente nell’epica e nella tragedia greca. L’autore farà un excursus storico su come la letteratura si sviluppa nel vecchio mare, da Roma al contemporaneo, con particolare attenzione all’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del suo Gattopardo nella letteratura siciliana.

Scrittore e giornalista spagnolo, Javier Reverte è stato corrispondente da Londra, Parigi e Lisbona. All’interno del mondo giornalistico ha svolto varie funzioni come vice direttore del giornale Pueblo. È stato anche sceneggiatore di radio e televisione. La sua produzione letteraria comprende romanzi, poesie e libri di viaggio. È in questo genere che ha raggiunto più popolarità: la sua trilogia africana (composta da El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos perdidos de África) gli ha fatto guadagnare grande considerazione da parte del pubblico. Altri suoi libri di viaggio hanno trattato dell’America Centrale, l’Amazzonia, la Grecia, la Turchia e l’Egitto.