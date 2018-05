"Falcone, la strage e le verità nascoste", la conferenza a Giurisprudenza

Martedì 22 maggio alle ore 16, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza in occasione del 26esimo anniversario della strage di Capaci avrà luogo la conferenza “Falcone, la strage e le verità nascoste”. L'evento è organizzato dall'Associazione culturale Falcone e Borsellino in collaborazione con la Rete Universitaria Mediterranea e ContrariaMente.

Interverranno in qualità di relatori Guido Lo Forte, ex procuratore generale di Messina; l’avvocato Fabio Repici; la giornalista e scrittrice Stefania Limiti, e il direttore di AntimafiaDuemila Giorgio Bongiovanni. Alla conferenza, moderata da Maurizio Torrealta, scrittore e giornalista, daranno i loro saluti il prof. Enrico Camilleri (Università di Palermo) e Manfredi Germanà, portavoce di ContrariaMente. All’evento prenderà parte il movimento giovanile Our Voice, che dedicherà la propria partecipazione alla memoria di Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, entrambi uccisi a Capaci insieme agli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

A 26 anni dall’eccidio del 23 maggio ’92 sono ancora molte le verità che restano ancora nascoste o mai completamente svelate. Restano da capire le responsabilità di quei soggetti esterni a Cosa nostra, quali convergenze vennero a crearsi all’ombra della strage che diede il via alla strategia delle bombe. Domande che devono continuare ad essere poste per costruire un ponte tra passato e presente, tra memoria e pretesa di verità e giustizia. Per gli studenti di giurisprudenza è previsto 1 CFU. La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming. L'ingresso è libero.