"Il dilemma è cornuto", la conferenza di Ninni Casamento al Museo del Carabiniere

Il dilemma è cornuto. Conferenza di Ninni Casamento.

Dalla nostra Sicilia, punto di osservazione periferico ma assai originale per collocazione geografica e caratteri storico-politici, vediamo che la gran parte del mondo è lacerata da un dilemma: il liberismo, nella sua variante di dominio assoluto del mercato globale e il sovranismo-populismo, tanto somigliante ai nazionalismi di un passato ancora recente. Questo dilemma è cornuto: stare da una parte o dall’altra significa, comunque, non risolvere i grandi problemi dell’umanità e perpetuare l’oppressione dei popoli. Una nuova idea è necessaria, un nuovo modello di sviluppo, di società e di cultura del quale il Mediterraneo può essere simbolo e metafora di riferimento.