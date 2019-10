Come coltivare l'intelligenza emotiva, la conferenza allo Spazio Terra

Una conferenza che illustra i principali metodi per coltivare l’intelligenza emotiva. E’ parte del percorso integrato di counseling dialogico psicologico di gruppo, non psicoterapeutico, che lo psicologo Ezio Recano presenterà, venerdì 25 ottobre, alle ore 19.30, allo Spazio Terra (via Gagini n°19, Palermo).

Un percorso che parte dall´allenare l´intelligenza emotiva, per l’appunto, abilità tramite la quale è possibile influenzare autonomamente le proprie reazioni emotive di base, con una maggiore consapevolezza di impulsi, pensieri e comportamenti. La conferenza presenterà il progetto dello psicologo Ezio Recano, che include al suo interno insieme tecniche di meditazione Mindfulness e tecniche REBT in Life Coaching, attraverso le quali la persona può apprendere delle strategie cognitive per far fronte allo stress emotivo. Entrambi gli espedienti costituiscono un’impalcatura concettuale unica nel loro genere per il counseling psicologico di gruppo.

Le tecniche di presenza mentale Mindfulness riguardano: la consapevolezza del respiro (meditazione non concettuale sul respiro), body scan (meditazione non concettuale sul corpo e sulle sensazioni), Mindfull self-compassion meditation (meditazione di attivazione della compassione per se stessi).