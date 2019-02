Cipro, un hub internazionale sin dai tempi antichi: la conferenza a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Cipro: un hub internazionale sin dai tempi antichi. Il Contesto Normativo–Fiscale e le Opportunità di Interscambio Commerciale, Economico, Professionale con l’Italia" è il titolo della “business conference” che si terrà martedì 19 febbraio, dalle 16 alle 19, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo, in via Amari 11. La conferenza è organizzata da Sintesi Business Network, Cypriot-Italian Business Association, in partnership con l’Ambasciata della Repubblica di Cipro in Italia e con il patrocinio della Camera di Commercio di Palermo.

L'incontro, che sarà moderato dall'avvocato Alessandro Dagnino, sarà aperto dal presidente della Camera di commercio di Palermo ed Enna Alessandro Albanese. Previsti i saluti del vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. Interverranno, quindi, Giulia Sykopetrites, Secondo Segretario dell'Ambasciata della Repubblica di Cipro in Italia, e il Console della Repubblica di Cipro in Sicilia Sebastiano Provenzano.

Dopo i saluti del portavoce dell'associazioni di Categoria di Palermo Patrizia Di Dio, del Presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria di Palermo Luca Silvestrini e del coordinatore nazionale della Federazione Giovani Professionisti Cinzia Capizzi, si passerà alle relazioni, curate da Giuseppe Marino, giurista internazionale d'impresa e socio fondatore di Cypriot-Italian Business Association (“Contesto Normativo e Fiscale ed aspetti operativi per le imprese italiane interessate a Cipro”), da Constantinos Talianos, consigliere commerciale Ministero, Energia, Commercio, Industria di Cipro (“Principali Settori ed Opportunità di Interscambio Commerciale, Economico e Professionale”) e da Federico Franchina, docente di Diritto della navigazione e coordinatore dello Shipping and Aviation Committee di Sintesi Network, Cypriot-Italian Business Association (“Macro regione Mediterranea. Insularità e Prospettive di Cooperazione”). Ingresso libero.

Al termine del l'incontro sono stati previsti incontri B2B, da prenotarsi in sede di registrazione. Si tratta del primo evento organizzato da Sintesi nell'ambito della programmazione 2019 e la scelta di iniziare con la Sicilia non è stata causale in considerazione della vicinanza tra le due Isole, entrambe strategicamente collocate nella Macroregione Mediterranea e accomunate da molteplici elementi. Sintesi Business Network nasce come associazione internazionale particolarmente focalizzata sulla ricerca, studio e analisi di tematiche giuridiche e fiscali in ambito societario internazionale e si orienta successivamente sulla promozione e lo sviluppo dei rapporti economici, commerciali e professionali tra l’Italia e la Repubblica di Cipro, consolidando la propria presenza come Cypriot-Italian Business Association.